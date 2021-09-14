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Что пишут в «Рейтинге компаний» о сервисе «МойСклад»

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Рубрика Бухгалтерские программы
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О компании «МойСклад» появился отзыв в «Рейтинге компаний» на «Клерке». Он пока один, но очень хорошо структурирован. Представитель сервиса уже поблагодарил за идеи.

Пишет пользователь room111:

«На текущий момент:

  • Отсутствует возможность отражать в программе прослеживаемый товар. Обещают сделать, когда — непонятно. В текущий момент нам это крайне актуально!
  • Кривой обмен документами с любыми сервисами ЭДО — можно выгружать только по одному документу, а сразу списком — никак.
  • Так же отсутствует интеграция/обмен документов с 1С — надо его прописывать отдельно, возможно надо покупать обработку, но как-то жадно. За ту же цену можно купить лицензию на 1С».

И заодно поделился скриншотом:

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Представитель сервиса ответил на замечания, также по пунктам:

«Благодарим за обратную связь, вы оставили очень ценные замечания.﻿

  1. Мы планируем добавить прослеживание товара, но по срокам пока правда не можем подсказать
  2. Да, действительно сейчас можно выгружать только по одному документу. Спасибо за идею, мы постараемся рассмотреть доработку этого функционала в будущем.
  3. Интеграция отсутствует, но МойСклад позволяет выгружать в 1С документы. Вы можете обратиться в поддержку в чат внутри сервиса или на support@moysklad.ru. Коллеги помогут во всем разобраться».

Как видим, сервис проблемы признает и готов их решать. Конструктивная критика приветствуется, отзывы действительно работают.

Друзья, пишите еще.

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