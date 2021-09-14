Что пишут в «Рейтинге компаний» о сервисе «МойСклад»

О компании «МойСклад» появился отзыв в «Рейтинге компаний» на «Клерке». Он пока один, но очень хорошо структурирован. Представитель сервиса уже поблагодарил за идеи.
Пишет пользователь room111:
«На текущий момент:
- Отсутствует возможность отражать в программе прослеживаемый товар. Обещают сделать, когда — непонятно. В текущий момент нам это крайне актуально!
- Кривой обмен документами с любыми сервисами ЭДО — можно выгружать только по одному документу, а сразу списком — никак.
- Так же отсутствует интеграция/обмен документов с 1С — надо его прописывать отдельно, возможно надо покупать обработку, но как-то жадно. За ту же цену можно купить лицензию на 1С».
И заодно поделился скриншотом:
Представитель сервиса ответил на замечания, также по пунктам:
«Благодарим за обратную связь, вы оставили очень ценные замечания.
- Мы планируем добавить прослеживание товара, но по срокам пока правда не можем подсказать
- Да, действительно сейчас можно выгружать только по одному документу. Спасибо за идею, мы постараемся рассмотреть доработку этого функционала в будущем.
- Интеграция отсутствует, но МойСклад позволяет выгружать в 1С документы. Вы можете обратиться в поддержку в чат внутри сервиса или на support@moysklad.ru. Коллеги помогут во всем разобраться».
Как видим, сервис проблемы признает и готов их решать. Конструктивная критика приветствуется, отзывы действительно работают.
Друзья, пишите еще.