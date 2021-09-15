Кому дадут субсидии по 50 % МРОТ на сотрудника

Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные НКО, приостановившие работу из-за противоэпидемических мер, смогут получить гранты от государства.
Опубликовано постановление Правительства № 1513 от 07.09.2021.
Размер компенсации за каждые 2 недели простоя будет равен половине МРОТ в расчете на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ.На финансовое обеспечение этой меры власти выделили 8 млрд рублей.
Для малого и среднего бизнеса условия следующие:Количество работников указывается в заявление. Но оно должно быть не более количества работников за июнь 2021 года. ФНС будет ориентироваться на раздел 3 формы РСВ и раздел 2 формы 6-НДФЛ за полугодие 2021 года.
1) Компания или ИП включены в реестр МСП по состоянию на 10 июля 2021 года.
2) Вид деятельности относится к пострадавшим отраслям (ориентируются на ОКВЭД, которые значатся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 10 июля 2021 года). Список отраслей приводится в постановлении.
3) Фирма не находится в процессе ликвидации, а в отношении ИП не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП.
4) У получателя субсидии по состоянию на 1 июля отсутствует недоимка по налогам и взносам более 3 тыс. рублей.
5) Бизнес ведется на территории, где принято решение о введении ограничительных мер.
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