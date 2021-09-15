Прослеживаемость: разбираемся в мелочах и не допускаем ошибок

С 8 июля заработала система прослеживаемости товаров. Теперь у бухгалтеров в лексиконе появились новые термины: РНПТ, КНД. Появляются новые формы и обязанности. Из-за чего у компаний возникает много вопросов. Но мы поможем ответить на них.

На форуме «Клерка» набирает обороты тема прослеживаемости. Например:

«При отправке документов контрагентам выяснилось, что Модуль "Контур Диадок" не поддерживает формирование и отправку УПД с графами 12,12а,13. Обратились в СКБ Контур — они выкатили счет на доработку нашего модуля».

На что ответили, что это индивидуальный вопрос. И «у многих компаний тарифы зависят от количества отчетов в пакете услуг».

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Или же, например, спрашивали по поводу продажи прослеживаемого имущества, которое находится на забалансовом счете, учредителю в связи с ликвидацией. Как это все оформить и сделать.

Ответ дал эксперт «Клерка» Надежда Камышева:

«Если делать по правильному, то надо делать так: АНО подключать к ЭДО Отправлять в ФНС уведомление об остатках прослеживаемого товара для получения регистрационного номера партии товара (РНПТ) При продаже товара оформить электронную счет-фактуру (при ОСНО) или УПД (при УСН) с указанием РНПТ Если АНО на УСН, то сдать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если у АНО ОСНО, то информация о реализации прослеживаемых товаров будет в декларации по НДС. Если у АНО УСН, то покупатель (учредитель) должен будет тоже сдать отчет об операциях, указав там покупку товара у лица, не являющегося плательщиком НДС».

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