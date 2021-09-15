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Московская биржа вложится в кредитную платформу для малого бизнеса «Поток»

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Рубрика Кредиты
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Московская биржа до конца года планирует приобрести долю в компании «Поток.Холдинг». Она управляет инвестиционной платформой «Поток», кредитующей малый бизнес.

Клиенты «Потока» — 13 тысяч инвесторов, которые профинансировали свыше 6 тысяч предприятий МСП на сумму более 12 млрд рублей.

Артем Железнов, управляющий директор по стратегии и международному присутствию Московской биржи:

«Поток» является лидером перспективного направления небанковского кредитования малого бизнеса в России.

Партнерство с платформой «Поток» позволит Московской бирже участвовать в организации новых инструментов финансирования для компаний малого предпринимательства из всех регионов России. Такие компании, развивая свои процессы, масштабируя бизнес, выстраивая корпоративное управление, в перспективе будут готовы выйти на рынок публичного капитала.

Другой наш интерес в сотрудничестве с «Потоком» – расширить линейку инвестиционных продуктов за счет высокодоходных инструментов для частных инвесторов на нашей платформе личных финансов Финуслуги».

Юрий Попов, управляющий партнер компании «Поток.Холдинг»:

«Партнерство с Московской биржей позволит ускорить рост нашей компании на рынке финансирования малого бизнеса. Благодаря нашему сотрудничеству мы сможем предлагать передовые финтехрешения более широкому кругу клиентов – как компаниям малого бизнеса, ищущим новые источники финансирования, так и инвесторам, частным и институциональным, которым интересны возможности диверсификации своих портфелей за счет новых высокодоходных инструментов».

Алексей Чухлов, заместитель председателя правления Альфа-Банка:

«Инвестиционная платформа «Поток» была запущена в 2016 году как технологический стартап внутри Альфа-Банка. Мы выстроили бизнес-процессы, организовали работу сервиса и вывели его на операционную прибыль. Далее банк сократил свою долю участия в пользу менеджмента. Мы рады, что «Поток» переходит на следующий этап развития. Уверены, что партнерство с Московской биржей открывает новые перспективы расширения клиентской базы и увеличения возможностей для компании».

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