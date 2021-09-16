Криптовалюту назвали в ЦБ финансовой пирамидой

В ЦБ скептически отнеслись к идее покупки криптовалюты в инвестиционных целях. И сказали, что у нее есть признаки финансовой пирамиды. Повышать ее доступность для инвесторов регулятор не будет.

Об этом сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

«Надеюсь, что мы законодательство, которое ставит точку в этом вопросе, выпустим. Будет новая Дума, которая столкнется со старыми проблемами, но их надо решать», — сказал он на сессии в рамках Международного банковского форума.

Он напомнил, что ЦБ имеет четкую позицию: в нашей стране единственным платежным средством является рубль во всех его формах, а не какие-то другие суррогаты и иностранные валюты.

«Мы из этого исходим, мы считаем, что мы должны защитить эту позицию. Что касается покупки в инвестиционных целях — мы тоже скептически относимся к этой идее. Мы считаем, что эта сущность — другая сущность абсолютно, чем традиционные активы — является высокорискованной, имеет признаки финансовой пирамиды и точно совершенно оказывать содействие в повышении доступности для российских неквалифицированных в своей массе инвесторов Банк России не будет», — сказал он.

Цитаты по «Интерфакс».

Недавно Швецов заявил, что регулятор ведет работу с банками, чтобы они не пропускали платежи в адрес криптобирж и готовит изменения в законодательство по этому поводу.

Прокомментировала Светлана Петропольская, совладелец юридической компании URVISTA, арбитражный управляющий:

«Криптовалюта действительно, если ее грамотным образом использовать, даёт возможность зарабатывать большие капиталы. И большинство подобных схем использования обладают признаками финансовых пирамид, более того, активно используются структурами, обладающими признаками финансовых пирамид.

Поэтому легализация криптовалют — это вопрос, который требует тщательной проработки. Это палка о двух концах, с одной стороны легализация может усугубить такое использование, с другой — напротив, взять под контроль и действеннее бороться с нелегальными потоками цифровых активов.

Вопрос назрел давно, и чем дольше его оттягивать, тем больше шансов просто не успеть за развитием ситуации и получить новые незарегулированные законом процессы».