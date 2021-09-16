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Налоговики рассказали, как иностранцу получить в налоговой электронную подпись

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Рубрика Новости ФНС
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Иностранец тоже может получить бесплатную электронную подпись у налоговиков. При условии, что он — ИП или гендир.

Вопрос был задан на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы»:

«Какие документы необходимо предоставить иностранному гражданину (лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности или индивидуальному предпринимателю) для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС России?».

Налоговики ответили, что иностранец тоже может получить ЭП как представитель юрлица. Для этого надо принести:

  1. паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
  2. СНИЛС;
  3. ИНН;
  4. токен для записи сертификата ключа.

Если документ, удостоверяющий личность, — на иностранном языке, то дополнительно надо представить перевод на русский язык, заверенный нотариусом.

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Аналогичный ответ дан в отношении ИП-иностранца.

Напоминаем, с 2022 года налоговики будут выдавать ЭЦП. Как получить и настроить такую подпись — читать тут.

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