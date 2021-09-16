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Еще больше документов хотят перевести в электронный вид

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Рубрика ЭДО
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Минэкономразвития задумало реформировать законодательство для снятия правовых барьеров в сфере электронного документооборота.

В МЭР установили, что до сих пор вне электронного формата остаются такие документы как:

  • водительские права;
  • свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна;
  • разрешение на охоту;
  • трудовой договор;
  • и многие другие бумаги.

Всего насчитывается более 400 документов, которые по закону сейчас необходимо оформлять исключительно в бумажной форме.

По мнению МЭР значительную часть из них можно оформлять в электронном виде, если госорганы и стороны правоотношений обладают техническими возможностями.

Это позволит сэкономить время и значительно сократить затраты граждан, бизнеса и государства, заявили в МЭР.

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