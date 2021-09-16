Еще больше документов хотят перевести в электронный вид

Минэкономразвития задумало реформировать законодательство для снятия правовых барьеров в сфере электронного документооборота.

В МЭР установили, что до сих пор вне электронного формата остаются такие документы как:

водительские права;

свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна;

разрешение на охоту;

трудовой договор;

и многие другие бумаги.

Всего насчитывается более 400 документов, которые по закону сейчас необходимо оформлять исключительно в бумажной форме.

По мнению МЭР значительную часть из них можно оформлять в электронном виде, если госорганы и стороны правоотношений обладают техническими возможностями.

Это позволит сэкономить время и значительно сократить затраты граждан, бизнеса и государства, заявили в МЭР.