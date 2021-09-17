Собственник оплатил долг юрлица, а теперь хочет, чтобы компания оплачивала его личные расходы. Надо составить несколько договоров зачетов по уступке требований. Но что на это скажет налоговая — неизвестно.

Лучше вернуть долг или внести деньги в УК, считает эксперт.

Вопрос был задан в «Клерк.Консультациях»:

Ответил эксперт Александр Заворин:

«Вы имеете дело с зачетом при уступке требования (ст. 412 ГК РФ).

Т.е. кредитор (поставщик) уступил за плату вашему директору задолженность (ст. 382 ГК РФ), т.е. состоялся договор цессии (уступки прав требования). При этом поставщик (цедент, кредитор) обязан был вас уведомить о переходе права требования (см. 385 ГК). Конечно, он мог уведомить директора, таким образом состоялось уведомление юридического лица (предприятия, ЮЛ).

Для вашего предприятия хорошо бы иметь письмо-уведомление от кредитора и копию договора цессии.

Далее при оплате по цессии, директор осуществил зачёт (ст. 410 ГК РФ), для зачета достаточно заявления одной стороны.

Хорошо бы иметь копию платёжного документа. Лучше, чтобы все эти документы заверил кредитор, а не директор.

После этих операций и получения надлежащих документов Вы сможете сделать проводки, тогда кредитором станет директор.

Относительно покупок со счета ЮЛ юридически это возможно, однако, с точки зрения организации учета и налогообложения могут возникнут вопросы.

Мне кажется, что если идет речь о коммерческом ЮЛ, а если оно еще плательщик НДС, лучше все-таки погасить эту задолженность одноразово деньгами или же он, поскольку является участником ООО с долей более 50%, как я понял, может эту задолженность подарить ООО, либо внести в уставной капитал (после оценки)».

Автор вопроса доуточнил, как быть, если все же учредитель-гендир хочет, чтобы компания оплачивала за свой счет его личные покупки. А не вносить деньги в УК или как займ.

«Это еще один зачет, причём не один. Сейчас, когда не принесены документы:

Уведомление кредитора по ст. 385 ГК РФ. Договор цессии. Платёжный документ.

Сложно вообще прогнозировать, что будет с налогами, т.е. указывали и регулировали ли там в договорах НДС, запятят ли они НДС, отразят ли правильно в отчётности и декларациях — сложно сказать что будет с другими зачетами (т.е. при покупке для личных целей директора как физического лица с р/сч ЮЛ).

Юридически это можно делать, но последствия оценить сейчас (пока нет конкретных документов и ещё ответов на несколько вопросов) практически невозможно. Потом нельзя оценить Вашу конкретную историю с ФНС и т.д.».