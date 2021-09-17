Основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и бухгалтеров: смотрите авторский курс

Бухгалтер говорит на непонятном языке? Пугает словами «дебет» и «кредит»? А еще требует заплатить какие-то «налог на прибыль» и НДС, а на счете денег нет? Возможно, есть способ найти с ним общий язык?

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и бухгалтеров».

Курс удобен тем, что вы можете учиться в любое удобное для вас время. Вас никто не ограничивает.

Кроме учета, в нем рассказывают и о налогах, особенно об НДС и о режиме УСН.

Он рассчитан на самую разную аудиторию. Руководитель организации поймет, к примеру, почему документы от контрагентов срочно нужно отдавать бухгалтеру. Но и бухгалтер узнает много интересного. Он соберет в нем немало понятных аргументов для того, чтобы объяснить как руководству, так и другим сотрудникам справедливость и обоснованность своих требований.

Спикер — Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.

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