Путин: надо выплатить 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда

Президент предложил произвести единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей всем блокадникам, а также награжденным за оборону Ленинграда.
Об этом Владимир Путин сказал на онлайн-встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым:
— сказал глава государства.
Причем эта выплата должна быть предусмотрена не только россиянам, но и людям, проживающим в:
- Латвии;
- Литве;
- Эстонии;
- Абхазии;
- Южной Осетии;
- Приднестровье.
Кроме этого Путин попросил произвести выплаты «своевременно, без волокиты и лишних бумаг».