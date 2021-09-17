Путин: надо выплатить 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда

Президент предложил произвести единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей всем блокадникам, а также награжденным за оборону Ленинграда.

Об этом Владимир Путин сказал на онлайн-встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым:

«Предлагаю провести единовременную выплату гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком "Жителю блокадного Ленинграда" <...>. Размер выплаты составит 50 тыс. рублей»,

— сказал глава государства.

Причем эта выплата должна быть предусмотрена не только россиянам, но и людям, проживающим в:

Латвии;

Литве;

Эстонии;

Абхазии;

Южной Осетии;

Приднестровье.

Кроме этого Путин попросил произвести выплаты «своевременно, без волокиты и лишних бумаг».