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Путин: надо выплатить 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда

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Рубрика Общество. Люди. События
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Президент предложил произвести единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей всем блокадникам, а также награжденным за оборону Ленинграда.

Об этом Владимир Путин сказал на онлайн-встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым:

«Предлагаю провести единовременную выплату гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком "Жителю блокадного Ленинграда" <...>. Размер выплаты составит 50 тыс. рублей», 

— сказал глава государства.

Причем эта выплата должна быть предусмотрена не только россиянам, но и людям, проживающим в:

  • Латвии;
  • Литве;
  • Эстонии;
  • Абхазии;
  • Южной Осетии;
  • Приднестровье.

Кроме этого Путин попросил произвести выплаты «своевременно, без волокиты и лишних бумаг».

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