При долге до 500 тысяч банкротство можно оформить через МФЦ

Человек вправе инициировать процедуру внесудебного банкротства, если общий размер долгов составляет не менее 50 тыс. руб. и не более 500 тыс. руб. Об этом напоминает ФНС.

В указанный размер включаются в том числе долги:

по займам и кредитам (включая сумму кредита и начисленные проценты за пользование кредитом);

по договорам поручительства (в том числе если основной должник, за которого дано поручительство, не допускал пока просрочки);

по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет;

по алиментам (но именно эти долги не будут списаны, как и отдельные другие долги).

При этом не учитываются долги по санкциям, в том числе пени, штрафы за просрочку платежа, проценты в соответствии со статьей 395 ГК и т.п.

Размер определяется на дату подачи заявления в МФЦ.

Гражданин вправе инициировать процедуру внесудебного банкротства, если:

в отношении него окончено исполнительное производство в связи с тем, что у него отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание;

после окончания исполнительного производства в отношении гражданина не было возбуждено новое исполнительное производство.

Заявление о внесудебном банкротстве подается должником. К заявлению прилагается список всех известных должнику кредиторов.

МФЦ проверяет соответствие заявителя установленным критериям и в случае подтверждения такого соответствия в течение 3 рабочих дней включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства.

За время проведения процедуры приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям с гражданина, за исключением требований:

которые должник не указал в прилагавшемся к его заявлению списке кредиторов;

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате зарплаты и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов.

по всем обязательствам гражданина, за исключением требований:

которые должник не указал в прилагавшемся к его заявлению списку кредиторов;

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате зарплаты и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов.

Гражданин не имеет права в ходе процедуры совершать сделки по получению займов, кредитов, выдаче поручительств и иные обеспечительные сделки.

Если в течение срока процедуры внесудебного банкротства в собственность гражданина поступит имущество (в результате оспаривания сделки, принятия наследства или получения в дар) или произойдет иное существенное изменение его имущественного положения, позволяющее полностью или в значительной части исполнить свои обязательства перед кредиторами, гражданин обязан в течение 5 рабочих дней уведомить об этом МФЦ. В течение 3 рабочих дней МФЦ вносит в ЕФРСБ сведения о прекращении процедуры внесудебного банкротства.

Введение судебной процедуры банкротства – основание для прекращения внесудебной процедуры банкротства.

По истечении 6 месяцев со дня начала процедуры внесудебного банкротства МФЦ включает в ЕФРСБ сведения о ее завершении и с этого момента гражданин освобождается от своих долгов.