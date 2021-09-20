Полиция приходит в офисы и изымает документы: как главбуху действовать. Бесплатный вебинар

Что делать, если к вам в офис пришли сотрудники полиции с намерением изъять документы и компьютеры? На каком основании они это могут, в каком порядке будут изымать, и главное, как при этом себя вести?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Полицейские проверки: что делать, если изымают документы и предметы». Он пройдет 12 октября, начало в 12:00 по Москве.
Вопросы вебинара:
- Основания проведения изъятия: почему и когда они приходят?
- Порядок проведения изъятия: что и как они вправе изымать?
- Права представителей бизнеса: как себя вести при проведении изъятии?
- Рекомендации: что делать до и что делать после?
Спикер — Антон Быков, эксперт Юридической группы «Атлант», кандидат юридических наук, доцент.
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