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Полиция приходит в офисы и изымает документы: как главбуху действовать. Бесплатный вебинар

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Что делать, если к вам в офис пришли сотрудники полиции с намерением изъять документы и компьютеры? На каком основании они это могут, в каком порядке будут изымать, и главное, как при этом себя вести?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Полицейские проверки: что делать, если изымают документы и предметы». Он пройдет 12 октября, начало в 12:00 по Москве.

Вопросы вебинара:

  1. Основания проведения изъятия: почему и когда они приходят?
  2. Порядок проведения изъятия: что и как они вправе изымать?
  3. Права представителей бизнеса: как себя вести при проведении изъятии?
  4. Рекомендации: что делать до и что делать после?

Спикер — Антон Быков, эксперт Юридической группы «Атлант», кандидат юридических наук, доцент.

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