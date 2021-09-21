🔎 Как узнать, положена ли компании новая ковидная выплата

Власти будут выдавать субсидии компаниям и ИП из пострадавших отраслей. Но только в том случае, если в регионе — локдаун.

Для удобства налоговики создали специальный сервис.

Для того чтобы узнать, положена ли выплата, — надо только ввести свой ИНН.

Сервис проверяет компанию по следующим условиям:

факт подачи заявления на получения субсидии;

заявления на получения субсидии; отношение к субъектам малого или среднего бизнеса ;

; отношение к пострадавшей отрасли ;

; отсутствие ликвидации или банкротства;

ликвидации или банкротства; отсутствие задолженности более 3 тыс. рублей на 1 июля;

более 3 тыс. рублей на 1 июля; вводился ли в регионе локдаун с 1 августа 2021 года.

Редакции «Клерка» не получилось найти ни одной организации, которой полагалась бы сейчас такая выплата. Так как

Но все же. Это не помешает нам показать на примере работу сервиса.

Берем компанию — малый бизнес, которая относится к пострадавшим отраслям.

Итак, локдаун не вводился и, понятное дело, заявление не подавалось. А так, компания подходит по другим критериям.

Фирмы, которые не относятся к малому и среднему бизнесу, не проходят второй пункт проверки.

Также мы нашли компанию, у которой была задолженность более 3 тысяч рублей, но подходящую по другим критериям. Выглядит это так.

Друзья, проверяйте свои компании. Нам интересно, вся ли информация с сервиса — актуальна.