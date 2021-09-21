🔎 Как узнать, положена ли компании новая ковидная выплата

Власти будут выдавать субсидии компаниям и ИП из пострадавших отраслей. Но только в том случае, если в регионе — локдаун.
Для удобства налоговики создали специальный сервис.
Для того чтобы узнать, положена ли выплата, — надо только ввести свой ИНН.Сервис проверяет компанию по следующим условиям:
- факт подачи заявления на получения субсидии;
- отношение к субъектам малого или среднего бизнеса;
- отношение к пострадавшей отрасли;
- отсутствие ликвидации или банкротства;
- отсутствие задолженности более 3 тыс. рублей на 1 июля;
- вводился ли в регионе локдаун с 1 августа 2021 года.
Но все же. Это не помешает нам показать на примере работу сервиса.
Берем компанию — малый бизнес, которая относится к пострадавшим отраслям.
Итак, локдаун не вводился и, понятное дело, заявление не подавалось. А так, компания подходит по другим критериям.
Фирмы, которые не относятся к малому и среднему бизнесу, не проходят второй пункт проверки.
Также мы нашли компанию, у которой была задолженность более 3 тысяч рублей, но подходящую по другим критериям. Выглядит это так.
Друзья, проверяйте свои компании. Нам интересно, вся ли информация с сервиса — актуальна.