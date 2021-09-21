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Мы снизили цены для всех записей вебинаров на «Клерке»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Все записи вебинаров Центра обучения «Клерка» — теперь по сниженной цене в 799 рублей вместо 1190. У нас более 120 записей, выбирайте (там несколько страниц). 

Темы вебинаров самые разные. Это и налоговые проверки, и проверки ОЭБиПК (и заодно совместные от обеих контор). Кроме того, там много полезного как именно для бухгалтеров (ФСБУ, отчетность), так и для руководителей бизнеса (налоги, дебиторка). И даже о том, как организовать работу в отделе на примере бухгалтерии. В любом случае, каждый что-то для себя тут найдет.

А в «Клерк.Премиум» все записи вебинаров доступны бесплатно.

Заходите, выбирайте что вам интересно. Акция — не навсегда.

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