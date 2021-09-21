Регистрировать корпоративные сим-карты разрешили позже — до 1 марта 2023 года

На 1,5 года отсрочили срок регистрации корпоративных сим-карт, установленных в онлайн-ККТ, модемах или других устройствах. Но не для тех, которые ставят в телефоны.

Вместо 1 сентября 2021 года крайний срок регистрации установили 1 марта 2023 года. Основание — постановление Правительства № 1465 от 01.09.2021.

Напомним, корпоративные сим-карты надо регистрировать на Госуслугах с 1 июня 2021 года. Срок 1 сентября 2021 был установлен для тех, кто уже использовал корпоративную связь до этой даты.

Теперь у таких компаний и ИП есть время до 1 марта 2023 года.

Зарегистрировать сим-карту можно с помощью специального сервиса на Госуслугах через личный кабинет компании или ИП.

Для регистрации сим-карт, которые находятся в каком-либо устройстве, вносится следующая информация: