Пенсионерам не надо надеяться на государство. Копите на старость сами, заявили в ЦБ

Государство обеспечивает людей пенсиями. Но если хочется в старости жить хорошо, то надо рассчитывать и на собственный капитал, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
«Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который, прежде всего, <...> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни»,
— рассказал Швецов.
Государство сможет обеспечить пенсионеров только при условии донастройки пенсионных институтов.
По словам зампреда ЦБ, создать собственный капитал до выхода на пенсию помогут:
- переводы деньги в негосударственные пенсионные фонды;
- покупка недвижимости (сдача жилья в аренду);
- покупка акций и облигаций (пассивный доход).
Материал по «Известиям».
Ну да, предложение, конечно, хорошее. Но где взять деньги на покупку нескольких квартир для сдачи? Или как выгодно купить акции и не прогадать в будущем?