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Пенсионерам не надо надеяться на государство. Копите на старость сами, заявили в ЦБ

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Рубрика Пенсии
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Государство обеспечивает людей пенсиями. Но если хочется в старости жить хорошо, то надо рассчитывать и на собственный капитал, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который, прежде всего, <...> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни»,

— рассказал Швецов.

Государство сможет обеспечить пенсионеров только при условии донастройки пенсионных институтов.

По словам зампреда ЦБ, создать собственный капитал до выхода на пенсию помогут:

  • переводы деньги в негосударственные пенсионные фонды;
  • покупка недвижимости (сдача жилья в аренду);
  • покупка акций и облигаций (пассивный доход).

Материал по «Известиям».

Ну да, предложение, конечно, хорошее. Но где взять деньги на покупку нескольких квартир для сдачи? Или как выгодно купить акции и не прогадать в будущем?

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