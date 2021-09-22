Продажи продолжают падать: бизнес ищет спасение от банкротства

Около 10% российских предприятий уже остановили свою работу из-за ситуации с пандемией, еще более 70% несут большие финансовые потери. Об этом сообщает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Несмотря на существующие меры поддержки, ситуация не выправляется к лучшему, несмотря на то, что буквально вчера Путин говорил, что экономика в России восстановилась до «допандемийного» уровня.

Бизнес ищет все пути для оптимизации работы. В такой ситуации стараются:

снизить расходы на аренду;

реструктуризировать кредиты;

перевести продажи в онлайн;

сократить штат сотрудников и перевести часть задач на внештатников.

Вопрос в том, как все это контролировать? Поможет CRM-система! Например, «Простой бизнес».

В «Простом бизнесе» — 18 готовых отраслевых решений, которые можно адаптировать под свой бизнес. Есть воронка продаж, ведение клиентской базы и другие базовые функции для CRM, встроенный модуль бухгалтерии и склада, модуль сквозной аналитики и много чего еще.

CRM-система «Простой бизнес» поможет вам контролировать продажи и работу с клиентами, а также внутренние процессы в компании. Вы всегда будете знать, насколько успешно идет развитие вашего бизнеса и что в нем нужно усилить, чтобы не попасть в число банкротов.

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