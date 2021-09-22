Как суды смотрят на обнальные схемы: свежая практика. Ловите запись вебинара

С ростом незаконных схем по легализации и обналичке под пристальное внимание контролеров могут попасть и вполне белые и чистые компании. Как себя обезопасить? Стоит изучить свежую практику судов.

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Судебная практика кахжый месяц пополняется сотнями новых способов по легализации незаконно нажитого. ВС даже выпускал «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям».

Вы, вероятно, скажете, что «у нас 100% чистая и белая компания, мы такого не делаем». К сожалению, из-за большого количества нарушений и достаточно формализованного подхода, докопаться могут и до вас.

Что нового в подходе ВС:

судебный приказ получить будет труднее;

судам рекомендуют выносить частные определения в отношении полдиции при обнаружении признаков экономических преступлений;

также суды смогут привлекать Росфинмониторнг, если обнаружат признаки легализации доходов.

А добросовестной компании что делать? Как говорится, «лес рубят — щепки летят».

Спикер — Никита Филиппов, почетный адвокат России, заведующий Бюро адвокатов «Де-юре».

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