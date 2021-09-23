📹 Особенности бухучета и налогообложения ВЭД: смотрите запись вебинара

С экспортом или импортом, вопреки распространенному мнению, могут работать не только крупные компании. С того же Китая может перепродавать товары и небольшой бизнес. А правила едины для всех. Как быть бухгалтеру, если он столкнется с ВЭД?
Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться».
На вебинаре обсуждали:
- формирование себестоимости импортного товара;
- проводки при импорте;
- условия для вычета НДС по импортным операциям;
- НДС при экспорте. Подтверждение ставки 0%; о
- собенности работы со странами ЕАЭС;
- определение для целей НДС места реализации товаров (работ, услуг);
- порядок заполнения декларации по НДС при импорте и экспорте
и многое другое.
Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм.
В «Клерк.Премиум» вебинар доступен бесплатно.
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