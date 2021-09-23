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📹 Особенности бухучета и налогообложения ВЭД: смотрите запись вебинара

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Рубрика ВЭД
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С экспортом или импортом, вопреки распространенному мнению, могут работать не только крупные компании. С того же Китая может перепродавать товары и небольшой бизнес. А правила едины для всех. Как быть бухгалтеру, если он столкнется с ВЭД?

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться».

На вебинаре обсуждали:

  • формирование себестоимости импортного товара;
  • проводки при импорте;
  • условия для вычета НДС по импортным операциям;
  • НДС при экспорте. Подтверждение ставки 0%; о
  • собенности работы со странами ЕАЭС;
  • определение для целей НДС места реализации товаров (работ, услуг);
  • порядок заполнения декларации по НДС при импорте и экспорте

и многое другое.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм.

В «Клерк.Премиум» вебинар доступен бесплатно.

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