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Отчетности в Росстат станет меньше

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Рубрика Статистическая отчетность
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ПФР будет передавать в Росстат данные из отчетов работодателей. Таким образом компании и ИП избавят от лишних статотчетов. Не надо будет передавать одни и те же показатели и в ПФР, и в Росстат.

У ПФР появится обязанность предоставлять Росстату сведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также иные данные. Это нужно для формирования статистики.

При этом будет обязательное условие — обезличивание персональных данных.

Правительственный законопроект с поправками в закон № 27-ФЗ о персучете внесен сегодня в Госдуму.

Какие конкретно данные будут передаваться и в какой срок — решит правительство. Должен выйти нормативный акт.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас доступ к данным из ПФР для органов госвласти закрыт. Между тем эффективное использование административных данных позволит повысить качество официальной статистики и снизить отчетную нагрузку на респондентов.

Работодателям не придется дублировать отчетность и передавать одни и те же данные в ПФР и Росстат.

Кроме того, новая норма позволит «сформировать набор новых индикаторов, дополняющих существующую систему показателей статистики».

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