Бухгалтеры захвалили «Контур» в нашем Рейтинге компаний. Мы не то, чтобы удивлены, но ждем еще ваших мнений :-)

В «Рейтинге компаний» на «Клерке» появились отзывы о бухгалтерском сервисе «Контур».

Пишет пользователь cat2007.811.

«Приятно удивляют своими сервисами, доработками и результаты технической экспертизы предоставляют раньше своего регламентного срока, что кстати помогло решить проблемы с недобросовестными инспекторами ФНС. Все работы ведутся своевременно и с точностью без нареканий без ущерба в работе с сервисом. С Контуром я спокойна,что все мои отчеты отправлены своевременно и они долго не находятся в „подвешенном“ состоянии. Специалисты Контура, всегда на связи и готовы в онлайн-режиме помочь и не надо долго ждать ответа на телефоне».

Обстоятельный отзыв дал пользователь Olaf:

«Компания, в общем, производит хорошее впечатление. Не без косяков, конечно. Буквально на днях позвонили: „У вас закончилась оплата и ЭДО заблокировано. Срочно оплатите!“. Проверил — нет, деньги остались, все работает. Ну, ладно, с каким менеджером по продажам не бывает.

„Диадок“, по мне — лучший сервис среди ЭДО. „Экстерн“ мало использую, так что, возможно, просто не привык. Много „этапных“ окошек, которые скрывают общую картину, делают процесс подготовки и отправки документов как бы проще, но нет.

Не очень логична интеграция „Экстерна“ с „Диадоком“: вдруг прилетает уведомление из „соседнего“ сервиса, нажимаешь и проваливаешься безвозвратно. „Эльбу“ видел краем глаза. Мне, как бухгалтеру, не очень понравилось из-за неочевидных учетных решений, но ИП-шники хвалят. Наверное, так и должно быть.

Довольно полезны дополнительные бесплатные сервисы „Контура“. Всякие поддержки по маркировке и прочим горячим вопросам, инструменты для работы с электронными подписями...

Рассылка новостная неплохая. По относительной стоимости не скажу, использую мало. Слышал, что и их накрывала эпидемия тотального подорожания: „мы постоянно улучшаем наши продукты“. Резюме: не идеал, но, как минимум, один из лучших сервисов».

А пользователь Helenka-22 еще и клиентов на «Контур» перевела:

«Всех, кто ко мне переходил постепенно перевела на Контур. Очень удобная у них для меня таблица по сдаче отчетности. Приятно работать с менеджерами, служба техподдержки помогает в любое время, быстро и по делу. Не могу только настроить передачу и прием документов Диадок—1С (меня жаба давит надстройку покупать). А все остальное — очень хорошо».

Друзья, спасибо, пишите еще.