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14 новшеств в бухучете: смотрите бесплатный вебинар

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Рубрика Бухгалтерский учет
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В бухучете грядут революционные изменения. И если их не изучить сейчас — это может повлечь серьезные проблемы для бизнеса.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «14 новшеств в ФСБУ и ПБУ: без этих знаний ваш бизнес отшвырнет назад». Он пройдет 5 октября, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем:

  1. Состав, функции и роль ФС.
  2. Соотношение ФСБУ с международными стандартами и ФСБУ государственных финансов (ФСБУ ГФ), с другими документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.
  3. Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета. Новые ФСБУ и изменения в ПБУ (факт). Проекты ФСБУ в разработке.
  4. Принципы и инструменты формирования учетной политики в условиях развития национальной системы нормативного регулирования БУ, а также роль МСФО.

Спикер — Елена Васильева, бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг.

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