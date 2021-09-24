14 новшеств в бухучете: смотрите бесплатный вебинар

В бухучете грядут революционные изменения. И если их не изучить сейчас — это может повлечь серьезные проблемы для бизнеса.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «14 новшеств в ФСБУ и ПБУ: без этих знаний ваш бизнес отшвырнет назад». Он пройдет 5 октября, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре разберем:
- Состав, функции и роль ФС.
- Соотношение ФСБУ с международными стандартами и ФСБУ государственных финансов (ФСБУ ГФ), с другими документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.
- Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета. Новые ФСБУ и изменения в ПБУ (факт). Проекты ФСБУ в разработке.
- Принципы и инструменты формирования учетной политики в условиях развития национальной системы нормативного регулирования БУ, а также роль МСФО.
Спикер — Елена Васильева, бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг.
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