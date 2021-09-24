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Кто пользуется «Инфо-Предприятием»? Фанаты, делитесь комментариями

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Рубрика Бухгалтерские программы
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«Клерк» собирает отзывы о сервисе для автоматизации учета «Инфо-Предприятие» для «Рейтинга компаний».

«Инфо-Предприятие» — платформа автоматизации учета, программы для магазина и склада, для ведения бухгалтерии, расчета зарплаты.

Есть отзыв на «Клерке», пока только один. Пишет пользователь natalisa52:

«Мне „Инфо-Предприятие“ нравится. Хорошо списывать материалы, видны остатки, как раньше в „семерке“ было. И обновление за секунду делает. Для малого и среднего бизнеса очень удобно. Быстрое обновление, удобное списание материалов».

Есть отзывы и в интернете. Назвали хорошей альтернативой 1С (у нее есть альтернатива?):

1

Бывают и недочеты, но судя по отзыву — быстро исправляют:

1

Расскажите нам, если пользовались. Правда ли можно вместо 1С использовать? Ждем комментарии.

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