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Хотите на ОСНО признавать доходы датой оплаты – применяйте кассовый метод или уходите на УСН

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Рубрика Налог на прибыль
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На ОСНО датой получения доходов признается дата реализации независимо от фактического поступления денег. Некоторые считают это несправедливым, потому что клиент может вообще не заплатить.

Но кто мешает уйти на УСН или быть на ОСНО, но применять кассовый метод? По этому поводу высказался Минфин в письме № 03-03-07/74797 от 15.09.2021.

Во-первых, на ОСНО можно сформировать резерв по сомнительным долгам и включать его в расходы.

Во-вторых, на ОСНО можно применять кассовый метод (если за предыдущие четыре квартала в среднем выручка не превысила 1 млн. руб. за каждый квартал).

В-третьих, можно перейти на УСН и тогда доходы будут учитываться кассовым способом.

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