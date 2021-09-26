Кипрские займодавцы являются «техническими» и не могут рассматриваться в качестве получателя дохода

Между налогоплательщиком (заемщик) и двумя кипрскими компаниями заключены договоры займа, по которым выплачивались проценты. В отношении одного из займодавцев налог не удерживался, в отношении второго - удерживался по ставке 5% как с процентов, переквалифицированных в дивиденды. Налоговый орган в ходе проверки установил, что займодавцы являлись в данных правоотношениях именно «техническими компаниями» и неудержание налога и применение ставки 5% является неправомерным.У компаний отсутствует персонал, должностные лица компании являются руководителями в сотнях других организаций, что подтверждается информацией, полученной налоговым органом из программных продуктов компании «Bureau van Dijk», а также из компетентных органов Кипра. Сотрудники, члены совета директоров и акционеры налогоплательщика распоряжаются денежными средствами данных кипрских компаний, что указывает на отсутствие самостоятельности в действиях и решениях должностных лиц данных компании и их номинальном характере управления. Анализ выписок, полученных из компетентных органов Латвии, свидетельствует о том, что объем денежных средств, поступивших от налогоплательщика на расчетный счет займодавцев за период 01.01.2015 по 31.12.2016, в почти в полном объеме перечислены в адрес акционера с Британских Виргинских островов. Все вышеназванные компании подконтрольны одному физическому лицу – владельцу группы компаний.Суды рассмотрели спор в пользу налогового органа, отметив, в частности, что сведений о том, что кипрская компания квалифицировала спорные проценты как полученный собственный доход с отражением в отчетности ни в рамках проверки, ни в материалы дела налогоплательщика не представлено.При этом суд кассационной инстанции не стал давать отдельной оценки доводам налогоплательщика о том, что данные сайтов «Bureau van Dijk» и «Opencorparates.com» предоставлены коммерческими организациями, в связи с чем не гарантируют предоставление достоверных и документально подтвержденных сведений, которые могут быть отнесены к доказательству «номинальной» деятельности организаций.Здесь еще суд первой инстанции отметил, что в соответствии с приказом ФНС России от 18.12.2012 № ММВ-7-13/975@ «О взаимодействии Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по ценообразованию для целей налогообложения с другими территориальными налоговыми органами» общедоступная информационная система «Bureau van Dijk» является допустимым источником информации, используемым налоговыми органами как для целей применения ст. 105.6 НК РФ, так и для иных вопросов, связанных с налогообложением. Данные Бюро Ван Дайк также представляют собой сведения, содержащиеся в электронной базе данных Bureau van Dijk (BvD), аккумулирующей данные о частных компаниях. Документы, которые бы содержали сведения, опровергающие те, что отражены в выписке из базы данных Бюро Ван Дайк, налогоплательщиком в материалы дела не представлены.