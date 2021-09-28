Долги банкротов списываются по заявлению. Для этого надо иметь на руках постановление суда и составить приказ об инвентаризации долга, объясняет эксперт.
Вопрос был задан в «Клерк.Консультации»:
«Какие документы должны представить жильцы перед ЖКХ для списания долга, у которых уже есть Решение суда о банкротстве физлица на руках и долг за коммунальные услуги.
- Кем они должны быть заверены?
- Как я понимаю подаваться Заявление должно на имя Директора ЖКХ о списании долга.
- Перечень каких документов является основанием для списания долга для бухгалтерии?
- Долги списываются полностью по решению суда или как-то все равно должны взыскиваться постепенно, какая-то часть?».
Ответил эксперт Александр Заворин:
«Порядок списания дебиторской задолженности такой же, как у всех предприятий и зависит от многих факторов, например от: системы налогообложения, имеется или нет резерв по сомнительным долгам в налоговом учёте (см. п. 3 ст. 266 НК), истекли ли сроки исковой давности или нет и т.д.
С точки зрения бухгалтерского учета для списания дебиторской и кредиторской задолженности нужно составить приказ об инвентаризации долга, а ее результаты занести в форму ИНВ-17. Затем руководитель издает приказ о ликвидации долга организации на основании акта инвентаризации и бухгалтерской справки, в которой следует привести размер задолженности, описание ситуации, почему задолженность стала безнадежной, ссылку на номер и дату акта инвентаризации».
Александр Заворин обратил внимание на то, что любое списание задолженности тщательно отслеживается налоговиками. Поэтому надо быть готовыми представить:
- договоры;
- накладные;
- счета или квитанции;
- акты оказанных услуг;
- акты сверок;
- квитанции об оплате или выписку по контрагенту;
- основание для признания долга безнадежным, например, выписку из ЕГРЮЛ или постановление судебного пристава.
То есть документы по всей истории долга: начиная от заключенного договора и заканчивая основанием для списания. В отношении банкротов-физлиц список документов меньше.
Для того, чтобы компания смогла списать долг, надо иметь заявление от должника:
«Должник должен прийти в УК или иную организацию дать копию определения (в начале банкротства) и свой паспорт, а также подать заявление, т.к. с момента возбуждения дела по банкротству пени не начисляются».
Но списать долг сразу нельзя, отвечает эксперт. В течение 5 лет его следует учитывать по дебету счета 007 в полной сумме. И только по истечении этого срока он списывается окончательно.
Также Александр Заворин напомнил:
«Хранить документы, подтверждающие факт списания дебиторской задолженности, для целей бухучета нужно не менее 5 лет со дня списания просроченной задолженности перед вашей организацией. На счете 007 должен вестись аналитический учет в разрезе каждого контрагента».
Кроме этого эксперт посоветовал в дальнейшем прописать в учетной политике компании правила действия при возникновении таких ситуаций в дальнейшем.