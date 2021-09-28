Долги банкротов списываются по заявлению. Для этого надо иметь на руках постановление суда и составить приказ об инвентаризации долга, объясняет эксперт.

Списанный долг в течение 5 лет следует учитывать по дебету счета 007 в полной сумме. И только по истечении этого срока он списывается окончательно.

Вопрос был задан в «Клерк.Консультации»:

«Какие документы должны представить жильцы перед ЖКХ для списания долга, у которых уже есть Решение суда о банкротстве физлица на руках и долг за коммунальные услуги.

Кем они должны быть заверены ?

? Как я понимаю подаваться Заявление должно на имя Директора ЖКХ о списании долга.

должно на имя Директора ЖКХ о списании долга. Перечень каких документов является о снованием для списания долга для бухгалтерии?

для бухгалтерии? Долги списываются полностью по решению суда или как-то все равно должны взыскиваться постепенно, какая-то часть?».

Ответил эксперт Александр Заворин:

«Порядок списания дебиторской задолженности такой же, как у всех предприятий и зависит от многих факторов, например от: системы налогообложения, имеется или нет резерв по сомнительным долгам в налоговом учёте (см. п. 3 ст. 266 НК), истекли ли сроки исковой давности или нет и т.д.

С точки зрения бухгалтерского учета для списания дебиторской и кредиторской задолженности нужно составить приказ об инвентаризации долга, а ее результаты занести в форму ИНВ-17. Затем руководитель издает приказ о ликвидации долга организации на основании акта инвентаризации и бухгалтерской справки, в которой следует привести размер задолженности, описание ситуации, почему задолженность стала безнадежной, ссылку на номер и дату акта инвентаризации».

Александр Заворин обратил внимание на то, что любое списание задолженности тщательно отслеживается налоговиками. Поэтому надо быть готовыми представить:

договоры;

накладные;

счета или квитанции;

акты оказанных услуг;

акты сверок;

квитанции об оплате или выписку по контрагенту;

основание для признания долга безнадежным, например, выписку из ЕГРЮЛ или постановление судебного пристава.

То есть документы по всей истории долга: начиная от заключенного договора и заканчивая основанием для списания. В отношении банкротов-физлиц список документов меньше.

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Для того, чтобы компания смогла списать долг, надо иметь заявление от должника:

«Должник должен прийти в УК или иную организацию дать копию определения (в начале банкротства) и свой паспорт, а также подать заявление, т.к. с момента возбуждения дела по банкротству пени не начисляются».

Но списать долг сразу нельзя, отвечает эксперт. В течение 5 лет его следует учитывать по дебету счета 007 в полной сумме. И только по истечении этого срока он списывается окончательно.

Также Александр Заворин напомнил:

«Хранить документы, подтверждающие факт списания дебиторской задолженности, для целей бухучета нужно не менее 5 лет со дня списания просроченной задолженности перед вашей организацией. На счете 007 должен вестись аналитический учет в разрезе каждого контрагента».

Кроме этого эксперт посоветовал в дальнейшем прописать в учетной политике компании правила действия при возникновении таких ситуаций в дальнейшем.