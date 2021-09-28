Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как компаниям списать долги физлиц-банкротов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Дебиторская задолженность
Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Долги банкротов списываются по заявлению. Для этого надо иметь на руках постановление суда и составить приказ об инвентаризации долга, объясняет эксперт.

Списанный долг в течение 5 лет следует учитывать по дебету счета 007 в полной сумме. И только по истечении этого срока он списывается окончательно.

Вопрос был задан в «Клерк.Консультации»:

«Какие документы должны представить жильцы перед ЖКХ для списания долга, у которых уже есть Решение суда о банкротстве физлица на руках и долг за коммунальные услуги.

  • Кем они должны быть заверены?
  • Как я понимаю подаваться Заявление должно на имя Директора ЖКХ о списании долга.
  • Перечень каких документов является основанием для списания долга для бухгалтерии? 
  • Долги списываются полностью по решению суда или как-то все равно должны взыскиваться постепенно, какая-то часть?».

Ответил эксперт Александр Заворин:

«Порядок списания дебиторской задолженности такой же, как у всех предприятий и зависит от многих факторов, например от: системы налогообложения, имеется или нет резерв по сомнительным долгам в налоговом учёте (см. п. 3 ст. 266 НК), истекли ли сроки исковой давности или нет и т.д.

С точки зрения бухгалтерского учета для списания дебиторской и кредиторской задолженности нужно составить приказ об инвентаризации долга, а ее результаты занести в форму ИНВ-17. Затем руководитель издает приказ о ликвидации долга организации на основании акта инвентаризации и бухгалтерской справки, в которой следует привести размер задолженности, описание ситуации, почему задолженность стала безнадежной, ссылку на номер и дату акта инвентаризации».

Александр Заворин обратил внимание на то, что любое списание задолженности тщательно отслеживается налоговиками. Поэтому надо быть готовыми представить:

  • договоры;
  • накладные;
  • счета или квитанции;
  • акты оказанных услуг;
  • акты сверок;
  • квитанции об оплате или выписку по контрагенту;
  • основание для признания долга безнадежным, например, выписку из ЕГРЮЛ или постановление судебного пристава.

То есть документы по всей истории долга: начиная от заключенного договора и заканчивая основанием для списания. В отношении банкротов-физлиц список документов меньше.

С помощью нашего сервиса «Клерк.Консультации» вы сможете задавать неограниченное количество вопросов.  Доступен только подписчикам Платформы «Клерк 365». Становитесь подписчиком тоже.

Для того, чтобы компания смогла списать долг, надо иметь заявление от должника:

«Должник должен прийти в УК или иную организацию дать копию определения (в начале банкротства) и свой паспорт, а также подать заявление, т.к. с момента возбуждения дела по банкротству пени не начисляются».

Но списать долг сразу нельзя, отвечает эксперт. В течение 5 лет его следует учитывать по дебету счета 007 в полной сумме. И только по истечении этого срока он списывается окончательно.

Также Александр Заворин напомнил:

«Хранить документы, подтверждающие факт списания дебиторской задолженности, для целей бухучета нужно не менее 5 лет со дня списания просроченной задолженности перед вашей организацией. На счете 007 должен вестись аналитический учет в разрезе каждого контрагента».

Кроме этого эксперт посоветовал в дальнейшем прописать в учетной политике компании правила действия при возникновении таких ситуаций в дальнейшем.

Подборка полезных мероприятий

Разместить