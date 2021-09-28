📈 Грядет реформа накопительных пенсий по плану «Б». Власти хотят, чтобы люди сами копили на пенсию

Так как накопительные взносы уже много лет заморожены, они станут для вас начальным взносом в новую добровольную пенсионную систему.

Замороженные накопительные взносы из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) могут быть трансформированы в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Но никакой принудиловки не будет. Все добровольно.

Власти готовят план «Б» по реформе накопительной пенсии. На днях в Минфине прошло совещание, посвященное вопросам накопительной компоненты ОПС и добровольных пенсионных программ, пишет «Коммерсантъ».

Отметим, власти разрабатывали несколько концепций накопительной пенсии. В 2016 году хотели ввести индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Предполагалось, что все станут участниками системы ИПК и будут делать взносы до 6 % от зарплаты с правом на пятилетние каникулы.

В 2019 году предложили ввести систему гарантированного пенсионного плана (ГПП), основанную на добровольности участия в ней граждан.

И вот теперь так называемый план «Б».

Он представляет собой идею стандартной схемы НПО с неснижаемым остатком в виде первоначального взноса, переведенного из ОПС. То есть стартовым капиталом станут ваши пенсионные накопления.

Напомним, их размер вы можете узнать в выписке из ИЛС, которую можно заказать в Личном кабинете на сайте ПФР.

При этом с помощью налоговых вычетов и софинансирования людей будут стимулировать вносить еще взносы.

Как пишет «Ъ», перевод ОПС в НПО по желанию застрахованных лиц будет сразу полным и базироваться на договорных отношениях с НПФ. Перевод средств из фонда в фонд, таким образом, будет идентичен клиентским отношениям с банком по депозиту: разрыв договора с одним НПФ и заключение нового с другим с переводом средств в безналичной форме.

Что касается софинансирования от государства, то его планируют поставить в зависимость от размера дохода человека: чем больше доход, тем меньше денег от государства.