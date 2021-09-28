Малый бизнес сможет покупать отечественное ПО со скидкой в 50%. Заявление на субсидию не понадобится

Субсидии на покупку российского программного обеспечения будут выдаваться малому и среднему бизнесу до 2024 года. Размер субсидии — 50% от стоимости.

Никакие заявления бизнесу подавать не надо.

Информация была опубликована на сайте Минцифры

«Востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета).

От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России (ofd.nalog.ru)», — рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Но для того, чтобы продавать отечественные ПО со скидкой в 50%, компании-разработчику надо будет подать заявление на участие в программе. Требования к участникам госпрограммы — тут.

Выдачей субсидией будет заниматься Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

«Мера поддержки позволит тысячам МСП легально использовать качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», — отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.