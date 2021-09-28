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Путин велел вытащить людей из трущоб

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Рубрика Общество. Люди. События
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Необходимо ускорить действующую программу расселения аварийного жилья. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб», — заявил президент.

Планируют запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года.

Живущие в них люди должны начать получать новое современное жилье уже со следующего года.

«Прошу учесть это в проекте бюджета», — сказал Путин.

В ходе совещания также зашла речь:

  • о запуске дополнительных мер поддержки граждан;
  • о том, что пенсии будут и дальше повышаться;
  • о повышенной индексации зарплаты военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов;
  • о формировании целостной системы поддержки семей с детьми.

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