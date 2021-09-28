Путин велел вытащить людей из трущоб

Необходимо ускорить действующую программу расселения аварийного жилья. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб», — заявил президент.
Планируют запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года.
Живущие в них люди должны начать получать новое современное жилье уже со следующего года.
«Прошу учесть это в проекте бюджета», — сказал Путин.
В ходе совещания также зашла речь:
- о запуске дополнительных мер поддержки граждан;
- о том, что пенсии будут и дальше повышаться;
- о повышенной индексации зарплаты военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов;
- о формировании целостной системы поддержки семей с детьми.