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Богатыми россиянами займется специальная налоговая инспекция

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Рубрика Новости ФНС
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МИ ФНС № 10 будет анализировать доходы крупнейших налогоплательщиков-физлиц.

Об этом рассказала начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет. Именно этому управлению подчиняется новая налоговая инспекция.

Она заявила, что ФНС решила идти в ногу с мировым трендом и «уделить достойное внимание этой категории налогоплательщиков».

Речь идет о людях, у которых не только большие, но и разнообразные доходы. Они владеют разного рода налогооблагаемым имуществом и зарубежными активами.

«Все это требует внимательного анализа, чтобы налоговые органы могли помочь им качественно выполнить свои налоговые обязательства», — пояснила Александра Кадет.

Отметим, к физлицам, которых будут ставить на учет в МИ ФНС по КНП, относятся граждане, у которых годовой доход превышает 500 миллионов рублей.

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