В трех регионах будут новые ОЭЗ на 5 000 рабочих мест

В Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях созданы новые особые экономические зоны (ОЭЗ). Что там собираются производить, сколько там будет рабочих мест и какие инвестиции планируются — смотрите в нашей таблице.
Постановления опубликованы на сайте кабмина.
Регион
ОЭЗ
Вид производства
Кол-во рабочих мест, чел.
Объем инвестиций, руб.
Оренбургская область
ОЭЗ «Оренбуржье»
более 900
8,9 млрд
Смоленская область
ОЭЗ «Стабна»
более 600
около 10,5 млрд
Ивановская область
ОЭЗ «Иваново»
производством трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды
3 200
8 млрд
В кабмине отметили, что размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ:
- налаженная инфраструктура и коммуникации;
- минимизации административных барьеров;
- налоговые льготы и таможенные преференции.