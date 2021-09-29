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В трех регионах будут новые ОЭЗ на 5 000 рабочих мест

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Рубрика Офшоры и ОЭЗ
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В Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях созданы новые особые экономические зоны (ОЭЗ). Что там собираются производить, сколько там будет рабочих мест и какие инвестиции планируются — смотрите в нашей таблице.

Постановления опубликованы на сайте кабмина.

Регион

ОЭЗ

Вид производства

Кол-во рабочих мест, чел.

Объем инвестиций, руб.

Оренбургская область

ОЭЗ «Оренбуржье»

  • производство пластиковых труб;
  • производство бурового оборудования;
  • производство литий-титановых батарей для складской техники:
  • линия по глубокой переработке мяса; транспортно-логистический терминал

более 900

8,9 млрд

Смоленская область

ОЭЗ «Стабна»

  • фабрика по производству трикотажного полотна;
  • предприятие по сборке грузовиков-внедорожников;
  • завод по переработке торфа

более 600

около 10,5 млрд

Ивановская область

ОЭЗ «Иваново»

производством трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды

3 200

8 млрд

В кабмине отметили, что размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ:

  • налаженная инфраструктура и коммуникации;
  • минимизации административных барьеров;
  • налоговые льготы и таможенные преференции.

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