В трех регионах будут новые ОЭЗ на 5 000 рабочих мест

В Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях созданы новые особые экономические зоны (ОЭЗ). Что там собираются производить, сколько там будет рабочих мест и какие инвестиции планируются — смотрите в нашей таблице.

Постановления опубликованы на сайте кабмина.

Регион ОЭЗ Вид производства Кол-во рабочих мест, чел. Объем инвестиций, руб. Оренбургская область ОЭЗ «Оренбуржье» производство пластиковых труб;

производство бурового оборудования;

производство литий-титановых батарей для складской техники:

линия по глубокой переработке мяса; транспортно-логистический терминал более 900 8,9 млрд Смоленская область ОЭЗ «Стабна» фабрика по производству трикотажного полотна;

предприятие по сборке грузовиков-внедорожников;

завод по переработке торфа более 600 около 10,5 млрд Ивановская область ОЭЗ «Иваново» производством трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды 3 200 8 млрд

В кабмине отметили, что размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ: