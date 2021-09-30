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К 1 сентября надо давать 20 тыс. руб. ежегодно

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Рубрика Общество. Люди. События
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Перечень расходования материнского капитала хотят расширить и добавить новую выплату — на подготовку ребенка к учебному году. Размер выплаты — 20 тыс. рублей ежегодно.

А остаток маткапитала не более 25 тыс. рублей предложено тратить на любые цели.
С таким предложением выступила Счетная палата после анализа использования бюджетных денег на материнский капитал.

В этом году по поручению Путина всем родителям было выплачено по 10 тыс. рублей на детей школьного возраста. Эта мера поддержки помогла частично покрыть расходы на сборы ребенка к школе. Но выплата была единоразовой.

Поэтому Счетная палата предложила разрешить использовать материнский капитал на подготовку детей к учебному году:

«Было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты [к началу учебного года] в размере 20 тыс. рублей за счет средств МСК.

По предварительной оценке, ежегодные расходы федерального бюджета на данные цели составят порядка 60 млрд рублей», — говорится в отчете на сайте Счетной палаты.

В 2021 году подготовка ребенка в школу обошлась в:  

  • 19 335,38 руб. — на мальчика;
  • 23 844,76 руб. — на девочку.
Кроме этого, Счетная палата предложила разрешить использовать остатки материнского капитала на любые цели:

«На счетах 758,35 тыс. владельцев сертификатов выявлены остатки МСК, в том числе у лиц, которые воспользовались МСК в полном объеме. Остатки варьируются от 0,01 рубля до 25,00 тыс. рублей и в ряде случаев не востребованы в течение 10 лет. Остатки средств у полностью распорядившихся МСК не позволяют признать их право прекращенным, а незначительность сумм — использовать их на другие направления».

Предложение о выплате к 1 сентября по 20 тыс. рублей на подготовку к школе хорошее. Но как быть тем, у кого нет маткапитала? Например, первый ребенок родился до 2020 года.

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