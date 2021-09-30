Бизнес боится четвертой волны коронавируса

В Санкт-Петербурге резкий рост заболевших в сентябре назвали началом четвертой волны COVID. А бизнес рассказал, как он готовится к этой волне.

«Четвёртая волна началась где-то неделю назад. Учитывая, что за минувшие сутки выявлено количество заболевших больше, чем на пике третьей волны, предполагаю, что четвёртая волна может быть посильнее и похуже, несмотря на большое количество привитых», — рассказал главрач частной скорой помощи Лев Авербах.

При этом, официальные структуры такую оценку росту заболевших не дают:

«Небольшой рост числа госпитализаций продолжается. Оценки эпидемиологической ситуации пусть делает Роспотребнадзор. Это его компетенция», — сказали в пресс-службе городского комздрава.

Цитаты по «РБК».

Прокомментировал Владимир Жиганов, генеральный директор международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия»

«К четвертой волне невозможно подготовиться, мы, скорее, её боимся! В нашей сфере холодное время года считается традиционно высоким сезоном, это тот самый период, когда „один день год кормит“. Конечно, любые ограничения скажутся на нас максимально негативно в финансовом плане.

Поскольку наш самый высокий сезон только начинается, подушку безопасности мы не успели сформировать и любые ограничения приведут к потере выручки и сокращению персонала. На предприятиях сферы развлечений наиболее сильно скажутся ограничительные меры по заполняемости помещений, а ограничения по работе в ночное время снизят размер нашей выручки на 30%.

Чтобы немного подготовиться к форс-мажору, при финансовом планировании мы прорабатываем вариант „Б“, в котором минимизируем расходную часть на маркетинг и фонд заработной платы. Но надеемся, что это планирование так и останется на бумаге.

Если все-таки ограничительных мер избежать не удастся, мы рассчитываем, что правительство и региональные власти, прежде чем вводить ограничения, задумаются о компенсационных мерах для предпринимателей. В конце концов, любые ограничительные меры — это задача нашего государства по безопасности населения. Задача государства, за которую платит бизнес.

Наиболее эффективными мерами поддержки для наших предприятий станут — компенсация или субсидирование платы арендодателям в период действия ограничений. И компенсация расходов, связанных с выплатой налогов с заработных плат и социальных выплат».