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⚖️ Вас могут отстранить от работы, если нет прививки. Суд подтвердил

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Рубрика Трудовое право
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Суд не поддержал работников АО «Щегловский вал» в вопросе отстранения от работы из-за вакцинации. Оно — законно.

Об этом сообщили в «РИА Новости»:

«Пролетарский районный суд города Тулы рассмотрел 14 исков работников к АО „Щегловский вал“ о признании отстранения от работы незаконным, а также отложил на 1 октября 2021 года рассмотрение одного иска работника к АО „Щегловский вал“.

Суд постановил отказать в удовлетворении исковых требований», —

говорится в сообщении суда.

Причина переноса одного дела — предоставления дополнительных доказательств по делу.

Напоминаем, 18 сотрудников АО «Щегловский вал» подали в суд на руководство предприятия о признании незаконным их отстранения от работы из-за отказа от вакцинации против коронавируса. Подробнее — тут.

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