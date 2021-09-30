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Хотите открыть свой бизнес? Эксперты «Клерка» помогут советом

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Рубрика Свой бизнес
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Перед тем, как зарегистрировать компанию или ИП, надо изучить законы. И составить бизнес-план, чтобы понять, будет ли бизнес прибыльным.

Вопрос был задан в «Клерк.Консультациях»:

«Хочу открыть ИП для открытия кальянной. С чего надо начать и что вообще для этого необходимо?».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«Прежде всего, стоит ознакомиться с законодательными нормами — нельзя совмещать кальянную с общественным питанием. Поскольку курение в общепите запрещено, а кальян приравнен к табаку

Т.к. кальянная — это место для курения, то оно должно быть оборудовано в соответствии с Приказом Минстроя № 32/пр, Минздрава России № 33 от 30.01.2021».

Эксперт сказал, что место для курения должно быть оборудовано специальной приточно-вытяжной системой вентиляции. А также оно должно быть отдельным, то есть ограниченным от остального объема здания строительными конструкциями.

«Потребуется знак „Место для курения“, а также информационные материалы о вреде курения. Помещение надо оснастить освещением, пепельницей, огнетушителем.

Найти подходящее помещение непросто, а оборудование его под требования нормативных актов стоит дорого. Продавать пиво и прочий общепит вы не сможете. Т.е. деятельность по сути будет убыточной.

Поэтому лучше начать с бизнес-плана, чтобы понять, нужно ли вам это вообще. А то окажетесь в убытке».

Тоже хотите открыть свой бизнес, но не знаете, с чего начать? Или есть другие вопросы?

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