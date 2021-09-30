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Кто работает с «Такснет»?

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Рубрика Бухгалтерские программы
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«Клерку» нужны ваши отзывы о компании «Такснет» для нашего «Рейтинга компаний». Расскажите нам, как вам их сервисы?

Казанская компания ЗАО «Такснет» на рынке уже 20 лет. Направления — электронные подписи, ЭДО, система для сдачи отчетности. В прошлом году вошла в группу компаний СКБ «Контур».

Вот какие радужные отзывы о компании в интернете:

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Мы рады, если все эти похвалы — настоящие. Но будем рады любому конструктиву в нашем Рейтинге компаний. Главное, рассказывайте все, как есть. Наш рейтинг — независимый.

На «Клерке» отзывов о «Такснет» пока нет, но вы можете это исправить. Будьте первыми.

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