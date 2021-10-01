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Сдать уточненку по ССЧ за прошлые годы не получится

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Попытка сдать уточненные сведения о среднесписочной численности потерпит фиаско. В этом на личном опыте убедилась участница нашего форума.

И дело не в том, что этот документ сейчас отменен. С уточненками по нему и раньше были проблемы.

Компания отправила в ИФНС уточненку по ССЧ за 2019 год, но налоговики этот отчет не приняли.

Вместо квитанции о приеме пришел ответ следующего содержания: «Код ошибки: 0000000002 Описание: Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке. Вам необходимо представить налоговую декларацию (расчет) в сроки, установленные законодательством о налогах и сборах».

Бухгалтер в недоумении — почему отчет не принят, ведь отправка уточненки позже установленного срока — это обычное явление.

Однако участники обсуждения отметили, что сдача уточненных сведений о ССЧ попросту не предусмотрена.

Статья 81К регулирует внесение изменений в налоговую декларацию и расчеты. А ССЧ — не декларация и не расчет.

У ФНС нет технической возможности принять такую уточненку.

Кроме того, коллеги обратили внимание на бессмысленность пересдачи ССЧ спустя 2 года. Как говорится, что было, то прошло...

Обсуждение идет в теме форума «Уточненка по отчету по среднесписочной численности за прошлые годы».

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