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С 1 октября магазины будут платить не больше 1,5 тыс руб. банку за платеж в СБП

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Рубрика Система быстрых платежей
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С 1 октября банки не могут взимать с магазинов более 1,5 тыс. руб. за каждый платеж по СБП. Тарифы остались те же — 0,4–0,7% от стоимости.

Конкретный размер комиссии зависит от категории товара. Но магазину это будет выгодно при единовременных платежах свыше 200 тыс. руб.

«Мы установили этот порог в абсолютном значении в первую очередь для сокращения издержек торговых предприятий. Это будет существенной поддержкой для них при продаже товаров на крупные суммы», — сказал представитель ЦБ.

Эксперты считают, что ограничение комиссии привлечет к СБП больше торговых компаний и ИП.

По материалам «РБК».

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