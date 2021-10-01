В 2021 году малый бизнес заработал больше, чем до пандемии

Продажи столичного малого бизнеса увеличились почти на 40% по сравнению с прошлогодними результатами. И превысили «доковидные» показатели.

Об этом сказал зам мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За счет восстановления в Москве потребительского спроса обороты малых и средних предприятий в нынешнем году выше не только прошлогодних, но и результатов «доковидного» 2019 года.

Так, выручка МСП столицы за июль-август 2021 года, по оперативным данным контрольно-кассовой техники, составила 527,4 млрд рублей. Это на 30% больше, чем за июль-август 2020 года и на 26,2% чем за аналогичный период 2019 года».

А министр правительства Москвы Кирилл Пуртов рассказал о поступлениях в бюджет:

«Растут и поступления от упрощенной налоговой системы (УСН), который является наиболее популярным налоговым режимом у малого и среднего бизнеса. За 8 месяцев 2021 года столичные организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, перечислили в бюджет 112,9 млрд рублей – на 53% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года и на 37% больше 2019-го».

В 2020 году бюджетные налоговые поступления были меньше, так как многие компании приостановили деятельность во время коронавирусных ограничений. И, кроме этого, малый бизнес из пострадавших отраслей был освобожден от уплаты налога за второй квартал 2020 года и мог взять отсрочку по уплате налога за первый квартал прошлого года.