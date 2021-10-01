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В ТК впишут обязанность работодателей доставлять вахтовиков до места работы

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Рубрика Трудовое право
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Оплачивать проезд вахтовиков к месту работы и обратно сейчас работодатели должны на основании постановлением Госкомтруда СССР от 1987 года. Теперь эту норму внесут в ТК.

Проект опубликован на федеральном портале.

В статье 302 ТК будет сказано:

Доставка работников от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места работы и обратно осуществляется работодателем за счет собственных средств.

Кроме того, пропишут, что работодатель может компенсировать стоимость проезда работника от места жительства до места нахождения работодателя. При этом размер и порядок данной компенсации устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом.

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