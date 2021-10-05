Имущественные вычеты: получите деньги вовремя. Бесплатный вебинар

При покупке и продаже недвижимости можно вернуть часть расходов через имущественные налоговые вычеты. Какие ошибки люди допускают, из-за которых остаются без денег?

Центр обучения «Клерка» приглашает на ебсплатный вебинар «Имущественные вычеты: ошибки, которые мешают вернуть деньги вовремя». Он пройдет 11 ноября, начало в 11:00 по Москве.

Самое главное, что будет на вебинаре:

Как законно снизить налоги при продаже недвижимости, а то и вовсе их не платить.

Как получить максимальный вычет при покупке недвижимости.

А кроме того, обсудим распространенные ошибки:

Почему не стоит занижать цену недвижимости в договоре по отношению к кадастровой цене.

С какой даты нужно считать срок владения, чтобы не попасть под налог при продаже.

Дадут ли вычет при расходах наследодателя/дарителя, и при каких условиях.

Всегда ли стоит обращаться за вычетом по процентам от ипотеки.

Все на базе норм НК и актуальной судебной практики.

Спикер — Ирина Павлова, сотрудник одного из Департаментов г. Москвы — судебный юрист со стажем юридической деятельности более 15 лет (в т.ч. в системе налоговых органов г. Москвы); сертифицированный финансовый советник; член Палаты налоговых консультантов.

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