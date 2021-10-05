👮 Налоговики начнут работать в торговых центрах

Люди смогут получить консультации в мобильных офисах ФНС. Они будут располагаться в ТЦ и зданиях местных администраций.
Об этом сообщила ФНС Приморского края на сайте.
Во всех районах региона создадут мобильные офисы налоговой службы.
Там люди смогут получить:
- оформить личный кабинет налогоплательщика;
- информацию о своей задолженности,
- задать любые вопросы по налогообложению физлиц, в том числе по получению ИНН;
- получить уведомление на уплату налогов.
Региональная ФНС уточнила, что «мобильные офисы будут организованы в торговых центрах, в зданиях администраций районов и сельских поселений». График работы таких офисов надо уточнять в территориальных налоговых.