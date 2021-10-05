👮 Налоговики начнут работать в торговых центрах

Люди смогут получить консультации в мобильных офисах ФНС. Они будут располагаться в ТЦ и зданиях местных администраций.

Об этом сообщила ФНС Приморского края на сайте.

Во всех районах региона создадут мобильные офисы налоговой службы.

Там люди смогут получить: оформить личный кабинет налогоплательщика;

информацию о своей задолженности,

задать любые вопросы по налогообложению физлиц, в том числе по получению ИНН;

получить уведомление на уплату налогов.

Региональная ФНС уточнила, что «мобильные офисы будут организованы в торговых центрах, в зданиях администраций районов и сельских поселений». График работы таких офисов надо уточнять в территориальных налоговых.