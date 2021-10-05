Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

👮 Налоговики начнут работать в торговых центрах

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Новости ФНС
Версия для печати

Люди смогут получить консультации в мобильных офисах ФНС. Они будут располагаться в ТЦ и зданиях местных администраций.

Об этом сообщила ФНС Приморского края на сайте.

Во всех районах региона создадут мобильные офисы налоговой службы.

Там люди смогут получить:

  • оформить личный кабинет налогоплательщика;
  • информацию о своей задолженности,
  • задать любые вопросы по налогообложению физлиц, в том числе по получению ИНН;
  • получить уведомление на уплату налогов.

Региональная ФНС уточнила, что «мобильные офисы будут организованы в торговых центрах, в зданиях администраций районов и сельских поселений». График работы таких офисов надо уточнять в территориальных налоговых.

Подборка полезных мероприятий

Разместить