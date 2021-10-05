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«1С-Рарус» сам позвонил клиенту после отзывов в «Рейтинге компаний» на «Клерке»

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Рубрика Бухгалтерские программы
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«Рейтинг компаний» на «Клерке» помог клиенту «1С-Рарус» наладить конструктивный диалог с компанией. Представители разработчика ПО сами вышли на него.

Пользователь hub рассказал, что его компания (ЖКХ) давно пользуется продуктами «1С-Рарус». И всегда у них проблемы вовремя внести изменения в программу:

«Реализация нового функционала очень медленная. Например когда был переход на новые принципы начисления ОДН, то нам уже нужно делать начисления и раздавать квитанции жильцам, а реализация этого в первом приближении была только через 2 месяца. То есть, разработчик посчитал нормальным, что клиентам нужно первые 2 месяца в ожидании расчёт делать руками. Но потом ещё  месяцев 5-7 было исправление ошибок, так как расчёт производился неверно, не все нюансы учитывались. В итоге мы использовали собственные „заплатки“, от которых потом избавились, когда в типовой версии стало работать правильно...».

С ним поспорил другой пользователь, tsjkomfort.

«На начальном этапе нам сразу разъяснили по доработкам, что имеется приоритет выполнения заявок — сначала ошибки и регламентированные, потом только пожелания. Мы с пониманием относимся к позиции "Раруса", так как для каждого свой вопрос самый важный, неважно это чем-то регламентировано или просто хотелка и все мы хотим решения именно своего вопроса. Но одновременно ведь нам все их не решат — нужно ждать. Да и в данной ситуации есть выход: если не хочешь ждать — закажи доработку».

Первый комментатор не согласился с такой позицией. Он считает, что если изменения обусловлены законодательно, это не индивидуальная разработка:

«Если законодательно (постановлением правительства региона) утверждено, что новая функция будет применятся с определенной даты, то значит нужно к этой дате эту функцию реализовать, а не через 3-5 месяцев. И не пытаться за это выклянчить денег с клиента как за индивидуальную разработку. Но только индивидуальная делается под 1-2 клиентов, а не по требованию законодательства, которое распространяется на всех клиентов».

И пишет еще один пример неисполнения «Рарусом» заявки на доработку:

«Весной 2021г. изменились требования ГЖИ по заполнению реестров собственников для проведения общего собрания МКД. В апреле написали заявку в "Рарус" с просьбой в одном из ближайших релизов реализовать новые требования ГЖИ и прокуратуры. Функционал не реализован до сих пор (июнь 2021, прим. ред.). В итоге, внесли свои корректировки в конфигурацию, заняло примерно 1 рабочий день, исправлено порядка 40 кусков кода (документы, отчёты, формы)».

А буквально через несколько дней он пишет:

«Спасибо Клерку :-). Сегодня "Рарус" вышел на связь с нами :-). Думаю, что теперь работать с ними станет проще».

А это означает, что система отзывов — работает и помогает людям.

Пишите еще ваши отзывы. Они действительно работают.

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