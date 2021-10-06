Если нет выбора с налоговой оговоркой, то как ее правильно указать? Бесплатный вебинар

Налоговики повсеместно заставляют добавлять налоговые оговорки в договоры с контрагентами, не особо заботясь о том, как правильно это сделать. А ведь там есть очень много подводных камней.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые оговорки и иные условия о налогах в хозяйственных договорах». Он пройдет 25 октября, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре разберем подробно:
- можно ли включать условия «о налогах» в договор с контрагентом;
- «налоговая оговорка» о переложении «налоговых убытков»: позиция налоговиков и подходы судебной практики;
- ценовые условия договора и налоговые риски (не ТЦО): судебная практика и перспективы её развития;
- «условия о раскрытии информации»: есть ли ограничения;
- договорные санкции за непредставление счетов-фактур и иных ТСД: сложные вопросы и судебная практика;
- иные сложные вопросы взаимодействия «налогов» и «договора», договор и налоговые риски, профилактика и защита.
Спикер — Аркадий Брызгалин, генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук.
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