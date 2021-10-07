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👨‍👧‍👦 Каким отцам дадут по 2 тыс. руб. на отдых с детьми каждый месяц?

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Рубрика Общество. Люди. События
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Отцам из малоимущих семей с доходом менее 20 тыс. рублей в месяц предлагают выдавать «отцовскую карту». И ежемесячно перечислять на нее из бюджета по 2 тыс. рублей для отдыха отца с детьми.

С таким предложением выступил депутат Госдумы Борис Чернышов:

«Я предлагаю ввести понятие „отцовской карты“. Речь идет о выделении двух тысяч на каждого ребенка в семье в месяц на так называемую отцовскую карту, созданную по аналогии с „Пушкинской картой“, чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды».

Как сказал депутат, «поскольку обществу навязывался постулат о том, что воспитанием детей всегда занимается мать, даже капитал на ребенка называется материнским».

Поэтому он предлагает не только утвердить праздник отца, но и выдавать финансовую помощь для укрепления отношений между отцами и детьми.

Причем эту сумму предлагают выделять только тем семьям, чей доход не более 20 тыс. рублей в месяц.

«Этой суммы хватит на то, чтобы отец мог побывать с сыном или дочерью в кино, зоосаде, парке или детском кафе, добавил избранный депутат», — сказал Чернышов.

Цитаты по «ТАСС».

Напоминаем, Путин подписал указ, что праздник отца будет отмечаться в третье воскресенье октября.

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