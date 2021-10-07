До 25 октября надо сдать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами

Речь идет о тех компаниях, которые применяют УСН.
Плательщики НДС этот отчет не сдают. Все данные они отражают в декларации по НДС. Вместе с тем в ряде случаев им также придется сдать отчет. Такая обязанность возникает в случае операций, которые не отражаются в декларации НДС:
- утилизация;
- передача в переработку;
- продажа товара, не облагаемого налогом.
Отчет по операциям представляется в электронной форме по ТКС в налоговую инспекцию по месту нахождения организации.
Напомним, бланк отчета утвержден приказом ФНС № ЕД-7-15/645@ от 08.07.2021 и вступил в силу с 8 сентября.