До 25 октября надо сдать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами

Компании на УСН, которые работают с прослеживаемыми товарами, обязаны ежеквартально сдавать отчет в ИФНС. По отчету за 3 квартал срок — 25 октября.

Речь идет о тех компаниях, которые применяют УСН.

Плательщики НДС этот отчет не сдают. Все данные они отражают в декларации по НДС. Вместе с тем в ряде случаев им также придется сдать отчет. Такая обязанность возникает в случае операций, которые не отражаются в декларации НДС:

утилизация;

передача в переработку;

продажа товара, не облагаемого налогом.

Отчет по операциям представляется в электронной форме по ТКС в налоговую инспекцию по месту нахождения организации.

Напомним, бланк отчета утвержден приказом ФНС № ЕД-7-15/645@ от 08.07.2021 и вступил в силу с 8 сентября.