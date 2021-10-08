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Сим-карты подорожают — в них хотят зашить электронную подпись

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Рубрика Общество. Люди. События
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Минцифры планирует создать усиленную квалифицированную электронную подпись на базе сим-карты. Это позволит людям не ходить по инстанциям. Но есть вопросы к защите данных.

Пока точных дат такого внедрения нет — министерство только собрало рабочую группу, куда вошли представители операторов связи, научных организаций и ФСБ.

Эксперты считают, что из-за этого сим-карты подорожают.

«Сейчас ведётся диалог по архитектуре решения, срокам, требованиям к разработчику, от чего будет зависеть объём инвестиций. Очевидно, что стоимость сим-карты увеличится из-за использования более сложного чипсета», — заявил представитель сотовых операторов Алексей Меркутов.

Что людям делать, если устройство с такой сим-картой или сама сим-карта потеряются пока информации нет. Также пока непонятно, как будет реализована защита личных данных.

По материалам «Ведомостей».

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