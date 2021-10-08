🔃 Налоговики сами зачтут переплату по вашим личным налогам

При формировании налогового уведомления на ваши личные имущественные налоги, ИФНС теперь учитывает все ваши переплаты.
С 2021 года для физлиц заработала поправка, внесенная в п. 2 ст. 52 НК.
Налоговики учитывают следующие переплаты на дату формирования уведомления:
- по имущественным налогам (транспортный, земельный, по налогу на имущество);
- НДФЛ;
- пени по этим налогам.
Переплату учтут, если вы сами ранее не подавали заявление на ее зачет или возврат.
Тем самым обеспечен сквозной межналоговый учет переплаты в пользу физического лица за все периоды ее возникновения, сообщает ФНС.
Информация о переплате (если таковая имелась на дату формирования уведомления), будет в сводном налоговом уведомлении.
А у вас есть переплата по налогам? Она все еще висит или ее зачли?