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🔃 Налоговики сами зачтут переплату по вашим личным налогам

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Рубрика Налог на имущество физических лиц
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При формировании налогового уведомления на ваши личные имущественные налоги, ИФНС теперь учитывает все ваши переплаты.

С 2021 года для физлиц заработала поправка, внесенная в п. 2 ст. 52 НК.

Налоговики учитывают следующие переплаты на дату формирования уведомления:

  • по имущественным налогам (транспортный, земельный, по налогу на имущество);
  • НДФЛ;
  • пени по этим налогам.

Переплату учтут, если вы сами ранее не подавали заявление на ее зачет или возврат.

Тем самым обеспечен сквозной межналоговый учет переплаты в пользу физического лица за все периоды ее возникновения, сообщает ФНС.

Информация о переплате (если таковая имелась на дату формирования уведомления), будет в сводном налоговом уведомлении.

А у вас есть переплата по налогам? Она все еще висит или ее зачли?

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