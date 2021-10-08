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«Такском» в отзывах на «Клерке» пообещал юзерам новый интерфейс

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Рубрика Бухгалтерские программы
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Представители «Такском» активно общаются с пользователями в «Рейтинге компаний» на «Клерке». Отзывы работают.

Рассказала пользователь Mariamirabella_12

«Мы давно работаем с "Такскомом", начинали с "Референта", теперь пользуемся Онлайн-Спринтером. Это небо и земля, конечно. Спринтер, хорошая программа, не без недостатков, но понятная и функции свои выполняет. В тарифе уже есть ЭДО, еще не пользовались, но в ближайшее время, видимо, придется начать. Касса у нас тоже подключена к Такском. Вот там личный кабинет вообще отличный, очень много всего, нам столько и не надо. И главное бесплатно, у других операторов за каждый дополнительный чих платить надо».

Представитель Такскома пришел в отзывы и поблагодарил за хорошие слова. И оставил контакты для обратной связи6

«Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 7 (495) 730-16-20 (доб. 1530) или отправьте сообщение на kalabuhovapa@taxcom.ru, это поможет Такском стать ещё лучше».

А вот пользователю glav=buh показалось неудобным ЭДО через 1С.

«Неудобно настроено ЭДО через 1С. Кассой не пользовалась, здесь не могу ничего сказать. Остальное норм».

Artur Z рассказал, что у него бухгалтер с 2007 года пользуется, нареканий нет. У него тоже есть нарекания по сервису ЭДО — интерфейс устарел.

«Мой бухгалтер пользуется „Онлайн-Спринтером“ с 2007 года. Отчёты сдаются, техподдержка адекватная, каких-то особых проблем не было, что заставило бы сменить сервис. Цена адекватная — платим около 3500 в год.

Также лично пользуюсь сервисом ЭДО Файлер — свои функции выполняет, но интерфейс морально устарел — пора точно обновлять. Купил пакет отправок — он не сгораемый и поэтому до сих пор пользуюсь.

Требуется только ЭП ежегодно оплачивать, но это без вариантов».

В ответ представитель Такскома пишет, что интерфейс скоро обновят:

«Интерфейс сервиса „Файлер“ уже обновляем. Подождите чуть-чуть, вам понравится».

Пишите еще ваши отзывы — вам обязательно ответят и помогут.

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