ИП с работниками может уменьшить взносами налог по ПСН только на 50 %

Если в уведомлении на уменьшении налога при ПСН на взносы ИП указал сумму больше, чем положено, в вычете частично откажут.

ИП на ПСН с наемными работниками может уменьшить налог на:

свои фиксированные взносы, в том числе 1-процентные;

взносы за сотрудников;

оплату 3 дней больничных сотрудников.

При этом уменьшить налог можно не более чем вполовину.

Для уменьшения надо направить в ИФНС уведомление.

Минфин в письме № 03-11-11/75735 от 17.09.2021 разъяснил, что будет, если в уведомлении указать сумму взносов, уменьшающих налог более чем 50 %.

В этом случае налоговик откажут в уменьшении налога в соответствующей части.

То есть отказ будет на всю сумму, указанную в уведомлении, а только на ту, которая лишняя.