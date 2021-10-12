ИП с работниками может уменьшить взносами налог по ПСН только на 50 %

Если в уведомлении на уменьшении налога при ПСН на взносы ИП указал сумму больше, чем положено, в вычете частично откажут.
ИП на ПСН с наемными работниками может уменьшить налог на:
- свои фиксированные взносы, в том числе 1-процентные;
- взносы за сотрудников;
- оплату 3 дней больничных сотрудников.
При этом уменьшить налог можно не более чем вполовину.
Для уменьшения надо направить в ИФНС уведомление.
Минфин в письме № 03-11-11/75735 от 17.09.2021 разъяснил, что будет, если в уведомлении указать сумму взносов, уменьшающих налог более чем 50 %.
В этом случае налоговик откажут в уменьшении налога в соответствующей части.
То есть отказ будет на всю сумму, указанную в уведомлении, а только на ту, которая лишняя.
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